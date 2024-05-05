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فن وثقافة

"أتمنى الاحتفاء به من القدس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد |شاهد

إلهام شاهين ولطفي
إلهام شاهين ولطفي لبيب

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد القيامة المجيد مع أصدقائها الأقباط ، فى الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور أثناء تواجدها بالكنيسة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “احتفلت مع أصدقائى الأعزاء  بالكنيسة الإنجيلية .. بعيد القيامة المجيد .. بحضور الأب د. أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.. و القس يوسف حلمى رئيس الكنيسه الإنجيليه بمصر الجديده”. 

وأضافت إلهام شاهين “حضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين  .. من الوزراء   منهم وزير المجالس النيابيه و  وزيرة التضامن و وزير التنميه المحليه .. و عدد من السفراء الأجانب .. كما حضر السيد محافظ القاهرة و محافظ القليوبية و محافظ دمياط .. و عدد من نواب البرلمان  .. و قيادات من القضاء و الجيش و الشرطه .. و إعلاميين و فنانين  .. كانت إحتفاليه رائعة”.

واختتمت إلهام شاهين،  “عيد قيامة مجيد على كل المسيحيين فى كل مكان فى العالم  .. و كل عام و مصر كلها بخير .. تجمعنا الأخوة و المحبة و السلام .. و أتمنى من كل قلبى أن نحتفل العيد القادم بالقدس الشريف .. بعد عودته للشعب الفلسطيني  المناضل .. قلوبنا معهم .. و ربنا ينصرهم بإذن الله”.

وعلى صعيد آخر ، وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنانة ماجدة الرومي خلال الأيام الماضية  بعد حضور حفل الذى أقيم أمس بقصر عابدين.

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “أجمل حفله حضرتها  فى أجمل مكان بمصر الجميله العريقه .. قصر عابدين  .. مع أجمل و أرقى و أنقى إنسانه . . الفنانه المبدعه التى حلقت بنا فى السماء بصوتها الملائكى و أدائها الرائع  و إحساسها الصادق و حبها الكبير لفنها.

واستكملت إلهام شاهين: حبها العظيم لمصر .. و كيف لا و هى مولودة من أم مصريه من بور سعيد .. مصر بلدك ترحب بك يا ماجده . . و إحساسك بعلم مصر و أنتى تنحنى له و تقبليه و تدورى به على المسرح . . إحساس به كل المشاعر الوطنيه  الصادقه .. نورتينا و شرفتينا يا غاليه . شكرا ماجده الرومي”.

وأحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إحتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخى وسط آجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأطلت النجمة الكبيرة قبيل حفلها مباشرة من شرفة قصر عابدين مرتدية فستانا أبيضا كالاميرات والقت تحية للحضور وسط عاصفة من التصفيق الحار.

وتوجهت الى خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسي.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بكلمة في حب مصر بلهجتها اللبنانية المحببة لقلوب المصريين قائلة :"كيف مابدنا نحب شعبها الطيب وارضها المباركة وفنها اللي اسعدنا من يوم لما اتخلقنا بهالدنيا .. كيف ما بدنا نحب نيلها ونهارها وليلها اللي ما بينام.. كيف مابدنا نحبها وعندها كل هالتقدير لعظمة تاريخها وبطولاتها وجيشها وانجازات رجالها .. ربنا يديمها على طول محفوظة برعايته  .. وعلي طول على طول وللابد برحمته  .. بحبك مصر" وسط المزيد من التصفيق الحار وهتافات الإعجاب بالفنانة الكبيرة.

واطربت ماجدة الرومي الآلاف من كبار الشخصيات المصرية والعربية ممن تواجدوا بقصر عابدين  بعدد من اغانيها الرومانسية والمحلمية المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني والتي افتتحتها بأغنية "مررت في خيالي" ثم "يا مساء الفل يا بهية".

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