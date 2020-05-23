هزاع بن زايد يهنئ الإمارات والعالم أجمع بحلول عيد الفطر

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يذكر أن هزاع بن زايد، قد غرد على صفحته بتويتر قائلا "الملايين سيضمون قلوبهم وأصواتهم مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الخميس المقبل،ثمرة خير انطلقت من أبوظبي برعاية محمد بن زايد الذي يلهمنا دوما لمواجهة كورونا بالعلم والإيمان والعمل الإنساني المشترك".





يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.



