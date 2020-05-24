اتحاد طلاب جامعة حلوان يجيب على استفسارات الطلاب بشأن كتابة الأبحاث

اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان ضوابط عمل المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للاعادة و المحملين بمواد تخلف .





وقالت الكلية في بيان رسمي لها : انه على الطلاب الراغبين فى طرح اى استفسارات بشٱن المشاريع البحثية ، او اى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل مع اتحاد الطلاب عبر صفحاته الرسمية على الفيس بوك .











