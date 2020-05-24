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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان يجيب على استفسارات الطلاب بشأن كتابة الأبحاث

الأحد 24/مايو/2020 - 06:47 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان  ضوابط عمل المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للاعادة و المحملين بمواد تخلف . 

وقالت الكلية في بيان رسمي لها : انه على الطلاب الراغبين فى طرح اى استفسارات بشٱن المشاريع البحثية ، او اى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل مع اتحاد الطلاب عبر صفحاته الرسمية على الفيس بوك . 

جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى  انه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية ، بسبب ازمة تعليق الدراسة و جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات الطلابية . 

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ومن المقرر ان يبدا طلاب النقل  تسليم مشاريعهم البحثية ابتداء من يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠
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