اتحاد طلاب جامعة حلوان يجيب على استفسارات الطلاب بشأن كتابة الأبحاث

اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان ضوابط عمل المشاريع البحثية الخاصة بها للطلاب المستجدين والباقين للاعادة و المحملين بمواد تخلف .
وقالت الكلية في بيان رسمي لها : انه على الطلاب الراغبين فى طرح اى استفسارات بشٱن المشاريع البحثية ، او اى مشكلة في كتابة البحث ، التواصل مع اتحاد الطلاب عبر صفحاته الرسمية على الفيس بوك .
جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى انه قد تقرر رسميا استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد والجامعات المصرية ، بمشاريع بحثية ، بسبب ازمة تعليق الدراسة و جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط التجمعات الطلابية .
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