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أخبار البلد

حلا شيحا تهنئ جمهورها بعيد الفطر وتشييد بالجيش المصري

الأحد 24/مايو/2020 - 06:45 ص
حلا شيحه
حلا شيحه
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة حلا شيحا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .



وكتبت حلا شيحة قائلة: "عيد مبارك علينا وعلى كل الوطن العربي، وكل التحية والحب لأمهات الشهداء، شهدائنا اللى ضحوا بحياتهم عشان مصر وأهلها الطيبين". 

وتابعت قائلة: "عيد مبارك جيشنا العظيم بحبك وفخورة انى مصرية بحبك يا بلدى كل سنة وانتم طيبين".

وتشارك حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل  وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة. ‬

‫وكان أحدث أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.
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