تخليدا لبطولاتهم.. مذيعة إكسترا نيوز ترتدي قميصا عليه صورة أبطال البرث

ظهرت مذيعة "إكسترا نيوز" أثناء تقديمها لنشرة الإخبار مرتدية قميصا مطبوع عليه صورة أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وقائدها العقيد أركان حرب أحمد منسي تخليدا لذكراهم وبطولاتهم.





وناشدت مذيعة إكسترا نيوز المواطنين المصريين باتخاذ الإجراءات الإحترازية والإلتزام بالوقاية تحت شعار" احمي نفسك احمي بلدك" .









وجاءت أبرز عناوين نشرة الأخبار:





الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.





الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





بدء وصول النفط الإيراني لفنزويلا رغم تحذيرات واشنطن.





المشير خليفة حفتر يؤكد على مواصلة القتال ضد الغزاة الأتراك.