نمبر وان.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان

يذكر أن محمد أنور شارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.