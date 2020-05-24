نمبر وان.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان

نشر الفنان محمد أنور، نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها داخل سيارته، التي كتب عليها مع الخارج «أنور وان»، وهو ما تفهمه بعض المتابعين بأنه يسخر من الفنان محمد رمضان، صاحب شعار «نمبر وان».
وكتب محمد أنور، تهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الفطر قائلًا: «كل سنه وانتم طيبين .. وعيد سعيد عليكم يارب»، لتنهال عليه التعليقات والإعجابات منهم.
يذكر أن محمد أنور شارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.
من جهة أخرى، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #البرنس وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر، بعد نجاح مسلسل محمد أنور.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.