بعد عرض الحلقة ٢٨ من مسلسل الاختيار.. محمد أنور: ربنا يرحم شهداء ملحمة البرث

نشر الفنان محمد أنور صورا لشهداء الوطن برفقة البطل احمد المنسى عقب عرض الحلقة ٢٨ من مسلسل "الاختيار" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وكتب معلقا على الصورة معلقة: "ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم".

وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.





وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.



