غرق طبيب بشاطئ مينا حشيش بمطروح

لم يمنع التشديد الامني بمنع المواطنين من التواجد علي الشواطي من تعرض احد المواطنين للغرق بشاطي مينا حشيش بمدينة مرسي مطروح





ولقى الدكتور أحمد م.ا 30 سنة استاذ مساعد جراحه الكبد طب الإسكندرية مصرعه إثر تعرضه لحادث غرق فى شاطئ ميناء حشيش بمدينة مرسى مطروح، أول أيام عيد الفطر المبارك.





وقامت سيارات الإسعاف، بنقله إلى مستشفى مطروح العام، ووصلت الحالة متوفاة، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى ولم يستجب.





وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ التعرف على ملابسات وقوع الحادث من خلال الأجهزة المعنية.



