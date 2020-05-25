لمحاربة الكورونا بالفن.. كمامات ديكوباج تحولها للوحة فنية لتشجيع المواطنين على ارتدائها

عديدة هى المبادرات والحلول التى تخرج من العقول المصرية فى أوقات الأزمات، وقد كان من بين هذه المبادرات، المبادرة التى أطلقتها مؤسسة أراك للفنون والثقافة، لصنع كمامات ديكوباج، مرسوم عليها لتشجيع المواطنين على استخدام الكمامات الفترة القادمة .

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ووجهت المبادرة الدعوة لكل فنانى مصر وشباب الفنانين التشكيليين بالرسم على الكمامة لتتحول الكمامة إلى لوحة فنية، وان يقوم كل فنان بتصوير نفسة مع الكمامة المرسوم عليها لتكون رسالة للعالم بأن مصر تواجه الفيروس بالفنون .

وأكدت مؤسسة أراك للفنون أن هذه المبادرة ستكون رسالة لكل العالم بأن فناني مصر يحاربون المرض بالفنون .

وكشفت المؤسسة أنه بعد انتهاء جائحة كورونا سيتم عرض صور المشاركين فى المبادرة بالكمامات فى معرض كبير للجمهور، من أجل أن يعلم الجميع دور الفن فى نشر الوعّى، ومقاومة السلبيات.