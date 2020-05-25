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منوعات

شاب يخترع كمامة إلكترونية للوقاية من كورونا.. شاهد كيف تعمل

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:53 ص
شاب يخترع كمامة إلكترونية
شاب يخترع كمامة إلكترونية
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عبد العزيز جمال
تمكن شاب آسيوى من اختراع كمامة جديدة من نوعها بشكل الكتروني تتيح التنفس السهل لمرتديها والوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب روسيا اليوم ، تمكن الشاب من ابتكار قناعا فريدا من نوعه يتضمن مستشعرات إلكترونية.

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وتعمل تلك المستشعرات على فتح القناع الحالة الطبيعية حينما يكون بعيدا عن الأشخاص ليسمح بالتنفس المريح لمن يرتديه.

وتغلق تلك المستشعرات صمام القناع حال اقتراب أى شخص لحماية صاحبه.

يذكر أن أحد الشباب في الأراضي المحتلة بفلسطين ابتكر كمامة دائمة لا تنزع حتى أثناء الطعام لضمان تأمين الشخص من الإصابة بفيروس كورونا أثناء تناوله الطعام في الأماكن العامة والمطاعم. 

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