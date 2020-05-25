السعر والجودة.. طاقة النواب توضح مزايا قرار الحكومة بإنتاج كمامة من القماش

أيد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال "حجازى" لـ"صدى البلد"، إن الكمامات أصبحت من المنتجات والسلع الاساسية، لافتًا الى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الكمامات مجهولة المصدر التى تصنع فى مصانع بير السلم، ولكن بعد قرار وزارة الصناعة سيكون هناك وفرة كبيرة فى صنع الكمامات، إضافة إلى الرقابة المشددة على المصانع التى ستتقدم لعمل الكمامات للتأكد من الجودة والمواصفات الطبيعة التي تمنع انتشار العدوى.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن قرار وزارة الصناعة يساهم أيضا فى تخفيض أسعار الكمامات فى الصيدليات ويجعلها في متناول الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد.
وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.