وزير المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل

فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تخضع للتطوير المستمر على ضوء الممارسات الدولية المتميزة، بما يضمن إتاحة الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، مع تسهيل سدادها وفق أحدث النظم الإلكترونية والوسائل التكنولوجية. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نستهدف في المرحلة الحالية تعزيز الخدمات الإلكترونية والتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، على النحو الذي يُسهم في تقليل التجمعات، والحد من انتشار، موضحًا أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تخضع للتطوير المستمر على ضوء الممارسات الدولية المتميزة، بما يضمن إتاحة الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، مع تسهيل سدادها وفق أحدث النظم الإلكترونية والوسائل التكنولوجية.





القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية. وقال إنه تم بالتعاون معإتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.





التواصل الاجتماعي، لتوضيح طريقة الاستفادة من هذه التقنية الإلكترونية الجديدة لتحفيز المواطنين على استخدامها في سداد المستحقات الحكومية بالجهات الإدارية. فيما أكد حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أنه تم نشر «فيديو تعريفي» بخدمة رمز الاستجابة السريع «Qr Code» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومنصات، لتوضيح طريقة الاستفادة من هذه التقنية الإلكترونية الجديدة لتحفيز المواطنين على استخدامها في سداد المستحقات الحكومية بالجهات الإدارية.





فيروس «كورونا»، الذي يتطلب إيجاد وسائل إلكترونية، في التدريب على النظم الجديدة، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأضاف أن هذا «الفيديو التعريفي» يُسهم في تدريب مستخدمي منظومة «التحصيل الإلكتروني» بالجهات الإدارية على هذه الوسيلة الجديدة، خاصة في ظل انتشار، الذي يتطلب إيجاد وسائل إلكترونية، في التدريب على النظم الجديدة، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



