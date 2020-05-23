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اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش بهيئة التنمية الصناعية

السبت 23/مايو/2020 - 11:21 ص
وزيرة التجارة الصناعة
وزيرة التجارة الصناعة
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ولاء عبد الكريم

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد

 

وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك


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من جانبه أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.

 وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالاضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.

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