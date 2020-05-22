لن أمنح الصحافة هذه المتعة.. ترامب يرتدي كمامة واقية أخيرا.. صور

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال جولته بمصنع "فورد" في ولاية ميشيجن، مرتديًا كمامة واقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، ارتدى ترامب كمامة مطبوعا عليها الختم الرئاسي عليها، والتي رفض ارتدائها أمام الصحفيين أمس خلال الجولة في المصنع.





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ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورة ترامب وهو يرتدي الكمامة، وأكد مصدر مطلع صحته.





وأكد ترامب أنه بدأ في ارتداء كمامة واقية، لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "أعتقد أنني أبدو أفضل في القناع".





وأضاف ترامب، خلال زيارة المصنع الذي تم تحويله لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة طبية أخرى لمحاربة فيروس كورونا: "لقد ارتديتها هنا، لكنني لا أرغب في منح الصحافة متعة رؤية ذلك".





وقبل ذلك أكد ترامب أنه لا يحتاج إلى ارتداء كمامة، نظرًا لأنه خضع لفحص كورونا في وقت سابق من اليوم ، وكذلك الأشخاص الذين كان يلتقي بهم.





وذكر مصنع فورد أن الرئيس التنفيذي بيل فورد شجع ترامب على ارتداء الكمامة عند وصوله ولفترة وجيزة خلال جولته، وذلك تماشيًا مع سياسة المصنع.





وأوضح المصنع أن ترامب ارتدى الكمامة خلال مشاهدة خاصة لثلاث سيارات فورد GT، ليخلعها فيما بعد خلال الفترة المتبقية من الزيارة.