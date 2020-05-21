بعد 10 أيام من تناوله.. هل تراجع ترامب عن عقار الملاريا بسبب تحذيرات الأطباء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس، الأربعاء، أن البرنامج العلاجي الذي كان يستخدمه لتجربة نجاح عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو اثنين.





وجاءت كلمته بعد أن أعلن أنه بدأ في تناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ 10 أيام، ما أثار تساؤلات بشأن تراجعه عن أخذه بعد تحذيرات الأطباء بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات حول مدى فعاليته في الوقاية من الفيروس.





وكانت تصريحات ترامب، أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول إصابته بفيروس كورونا، بعد أن كشف أنه بدأ بتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، منذ 10 أيام على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يخضع لاختبارات الكشف عن الوباء كل يومين، لافتا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.









وأضاف ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أمورًا جيدة جدًا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيرًا إلى أنّه يتناول أيضًا الزنك كإجراء وقائي.





وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا.





لكن الرئيس الأمريكي دافع عن قراره باستخدام العقار، مؤكدًا أن القرار يرجع للأفراد لاتخاذه في هذا الشأن، وأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطي مستوى إضافيًا من الأمان"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.





كما نأى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنفسه عما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، منذ حوالى عشرة أيام، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب، "إن هذا الأمر ليس جيدا ولا يوصي به خبراؤنا الطبيون".





وأضاف المتحدث، "يمكنني فقط تحديد نصيحة المملكة المتحدة، وهو أمر لا نوصي بفعله".





كما هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ترامب، قائلة: «أود ألا يأخذ ترامب أي دواء دون الاستعانة برأي الخبراء، خاصة لمن هم في مثل سنه، ومن لهم مثل وزنه؛ حيث يعاني الرجل من سمنة واضحة".





وأضافت: "بعد آخر فحص كامل لـ ترامب اكتسب 4 أرطال خلال العام الماضي، وفقًا لتقييم جديد من طبيبه، وزيادة الوزن تجعله يعاني من السمنة".





بينما سار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على خطى ترامب، حيث دافع عن عقار هيدروكيسي كلوروكين المضاد للملاريا وفعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي اعتمده.





ووفقُا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس البرازيلي مدافعا عن قرار أخذ عقارات الملاريا: "نحن في حالة حرب.. والأسوأ من الهزيمة العار إذا ما خضنا المعركة".





على إثرها، أصدرت وزارة الصحة البرازيلية أمس، الأربعاء، مبادئ توجيهية جديدة بشأن استخدام الأدوية المضادة للملاريا على نطاق أوسع مع بداية ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.





وأمر وزير الصحة إدوارد بازويلو، باستخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج الإصابات الخفيفة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن روج لها الرئيس جاير بولسونارو رغم عدم وجود أدلة قاطعة على فعاليتها.