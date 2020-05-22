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أخبار العالم

فتح المساجد والفنادق.. دولة عربية تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:49 ص
تونس تقرر رفع الإجراءات
تونس تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا
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القسم الخارجي
أعلنت الحكومة التونسية، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وقررت تونس إعادة فتح المساجد وجميع أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق بدءًا من 4 يونيو المقبل.

وأكدت الحكومة، في مؤتمر صحفي، أنه يمكن تعديل القرار أو الرجوع فيه؛ إذا عاود الفيروس انتشاره في البلاد.

وأشارت إلى أن الفنادق والمطاعم سيتم افتتاحها بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

وأوضحت الحكومة، أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي، سيتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية، مضيفة أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، مع ضرورة الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

وأشارت إلى أنه في إطار الإجراءات الجديدة، تقرر تأجيل العودة الجامعية إلى 8 يونيو؛ لتمكين طلاب الجامعات من اجتياز امتحاناتهم واستكمال مشاريع التخرج ومناقشتها، مع عودة النقل بين المحافظات للطلبة فقط، يوم 4 يونيو 2020.

ولفتت إلى أن التنقل بين المحافظات ممنوع، وأن تراخيص العمل المُسندة لا تخول التنقل بين المحافظات.
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