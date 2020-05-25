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بسبب كورونا.. البريطانيون يتخلون عن ٤٠ كلبا وقطة يوميا خلال الحجر الصحي

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

تسبب فيروس كورونا التاجي إلى أزمة للحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة حيث يتم التخلي عن أكثر من 40 قطا وكلبا  يوميا أثناء فترة الإغلاق.


وحثت منظمة حماية الحيوان في بريطانيا الناس على عدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة ، حيث تكتظ  مأوى الحيوانات بالكلب والقطط.


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وقال متحدث باسم منظمة حماية الحيوان  لصحيفة ديلي ستار أونلاين: "نرى في المتوسط ​​40 تقريرًا عن الحيوانات التي يتم التخلي عنها، كل يوم وهو أمر مثير للقلق للغاية نظرا للإغلاق التي تعيشه بريطانيا الحالي.


وأوضح المتحدث أن نسبة التخلى وصلة إلى ٦٦ حالة في اليوم الواحد في إعداد تفوقت بشكل هائل عن العام الماضي.

 

نشرت منظمة حماية الحيوان  أيضًا معلومات حول بعض القطط والكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى التي تم التخلي عنها حتى الآن ، بما في ذلك، كلب بودل يبلغ من العمر عامين تم اكتشافه في حديقة  ، بشرق لندن الشهر الماضي،وغيرها من حالات مشابهة.

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