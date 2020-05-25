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أخبار العالم

بسبب عطلة نهاية الأسبوع.. زيادة إصابات كورونا في فرنسا

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
شهدت مستشفيات فرنسا، اليوم، ارتفاع كبير في مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لأول مرة منذ منتصف ابريل الماضي، وذلك بسبب عطلة نهاية الاسبوع. 

وقال مسئول في الصحة الفرنسية وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الامريكية إن سبب زيادة الأعداد جاء بسبب عطلة نهاية الأسبوع الماضية. 

وأكد أن عطلة نهاية الأسبوع المستمرة يمكن أن تزيد عدد الإصابات في البلاد. 

في غضون ذلك، تظهر بيانات وكالة الصحة الفرنسية أن عدد المرضى في وحدة العناية المركزة يواصل الانخفاض، مع وجود ما مجموعه 1،655 في العناية المركزة في البلاد - بانخفاض بنسبة 10% عن اليوم السابق له. 

و أعادت فرنسا، اليوم السبت، فتح أبواب دور العبادة لاستئناف المراسم الدينية التي حظرتها السلطات منذ نحو شهرين ضمن إجراءات الحجر الصحي منعا لتفشي فيروس كورونا.

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