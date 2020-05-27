برلماني: إعلان الجيش الليبى "الاختيار" أفضل مسلسل عربى ضربة موجعة للإرهابيين

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اشادة الجيش الوطنى الليبي بمسلسل الاختيار الذى يوثق حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وتأكيده أنه أفضل مسلسل عربى كونه يوثق قصة حقيقية لأبطال الجيش المصرى وأن تواجد قوات الجيش الليبي فى طرابلس لمحاربة الغزاة الأتراك لم يمنعهم من متابعة مسلسل الإختيار العظيم الذى أبهر الجميع وبات حديث الوطن العربي بمثابة ضربة موجعة للارهاب والارهابيين وتنظيم جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة الشيطانية المرتزقة.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان الشعوب العربية بل والعالم كله بعد هذا المسلسل الذى حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة اصبح على يقين تام ان الارهابيين لاوطن لهم ولادين لهم وانه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الامن بصفة خاصة ان يصحو من سباته لمواجهة الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها وفى مقدمتها كل من النظام الارهابى القطرى ممثلا فى تميم بن حمد امير الدم والارهاب والنظام التركى الارهابى ممثلا فى السطان التركى الارهابى رجب طيب أردوغان.





وأشاد بتأكيد الجيش الليبى ان الأوضاع في طرابلس تشبه سيناء من حيث انتشار الإرهابيين، مؤكدا أن الجيشين المصرى والليبى يحاربان التكفيريين المدعومين من تركيا وقطر.







ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للمنتج تامر مرسى وإلى جميع صناع مسلسل الاختيار وجميع من شاركوا فيه، منوها إلى أنهم أكدوا للرأى العام المصرى والعربى ان المصريين الوطنيين العاشقين لمصر وترابها قادرين على استعادة الريادة لصناعة الدراما المصرية اقليميا وعربيا وعالميا.







تجدر الاشارة الى ان مسلسل الإختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسى حظى بإشادة كبيرة بين أبناء الوطن العربى فى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وليبيا والعراق واليمن ومختلف الدول العربية الاخرى معربين عن تقديرهم لحرص صناع الدراما في مصر على توثيق مسيرة الشهداء للاقتداء بهم.







وسادت حالة من الالتفاف الشعبي خلف قواتنا المسلحة الباسلة بعد عرض مسلسل "الاختيار"، خاصة الحلقة رقم 28، التي وثقت ملحمة "كمين البرث" في رفح، والتي سطرها خلالها البطل أحمد صابر المنسي ورجاله أشرف البطولات في تاريخ العسكرية.