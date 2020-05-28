بتفهم إيه فى الطب.. هجوم على الهارب محمد علي بعد انتقاده إجراءات مواجهة كورونا

شن رواد السوشيال ميديا، هجوما شديدا على المقاول الهارب محمد علي بعد انتقاده للإجراءات الصحية في مصر بشأن فيروس كورونا.





وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "الخائن عميل الإرهابيين محمد علي .. كل مؤامراتك ومهاتراتك أصبحت مكشوفة للجميع ولم تعد تخيل حتى على غير المهتمين بالشأن السياسي بسبب أسلوبك القميء والحقير والمتدني في الحديث الذي يماثل من تمثلهم من الخونة معدومي الضمير".





وقال آخر: "الجماعة الإرهابية تواصل التفتيش في الدفاتر القديمة فيتفتق ذهنها لمحاولة إعادة إحياء المقاول محمد على من خلال إعادة بث فيديوهات المعدوم الأصل بشبكة المعلومات الدولية للتعليق على الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشی فيروس كورونا المستجد".





وعلق آخر قائلا: "ماذا يفهم المقاول الخائن في علوم الطب أو طرق مواجهة الفيروسات حتى يطل علينا بطلعته البهية ليفتي في هذا الشأن .. لكن طبعا لأنه مدفوع من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا يعي أي من عناصرها في أي موضوعات باستثناء التخريب والتكفير فلا بد أن يحلل النقود التي تحصل عليها منهم".





وقال آخر: "رسالة لـ محمد على اقرأ البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس قبل أن تدلي بدلوك فيما لا يخصك أو يعنيك .. ونصحية إليك لا تتحول لبوق جاهل لجماعة خائنة لوطنها ودينها أم أنك تطمح في اكتساب جنسية أخرى وهي جنسية الخلافة الأردوغانية".





وأضاف: "من الواضح أن محمد على يطمح في الحصول على دولارات أردوغان ويتحول إلى لسان وعميل للأتراك ليزيد من حساباته في البنوك .. ولا نستبعد في المستقبل القريب أن يغازل المقاول الأجوف النظام القطري حتى يحصل على مزيد من الأموال".