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أخبار البلد

نجيب ساويرس: الناس زهقت من كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة ردا على أحد متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث داعبه متابع له قائلًا: "الجيران يحتفلون في البلكون بغباء حتى 2 صباحا، طلبت منهم التوقف بلطف فلا استطيع النوم ولكن استقبلوا حديثي بوقاحة:

فيما رد ساويرس قائلًا: "الناس زهقت من تأثير كورونا والإغلاق بسببه، الخميس عطلة الأسبوع ولكن التربية السيئة والفظاظة غير مطلوبة".

وأضاف متابع ساويرس فى تغريدة أخرى: "يسعدني جميعًا أن يحتفل الناس في عطلة نهاية الأسبوع والاسترخاء - ولهذا السبب لم أطلب منهم التوقف! ليس لدي أي مشكلة في هذا على الإطلاق .. مجرد القليل من اليقظة المضافة للجيران المجاور ".

ورد ساويرس قائلًا: "موافق تماما .. على أي حال استمتع بعطلتك ".


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وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول  مطالبته  بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.

وكتب نجيب ساويرس: "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى  السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط

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