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برلمان

أبو هميلة يطالب بتطبيق القانون مع بداية تنفيذ خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 03:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
قال النائب صلاح أبوهميلة عضو مجلس النواب، إن الدولة تقوم بمواجهة فيروس كورونا على قدر إمكانياتها وتدير الأزمة بشكل جيد، مشيدا بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب او المخالطين له الى المستشفى وتطبيق "صحة مصر " .


وتابع أبو هميلة فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الحكومة تجتهد ودائما تسبق الأزمة بخطوة  وتديرها بشكل جيد جدا ، ولكن من الطبيعي فى ظل هذه الأزمة أن يكون هناك بعض القصور وهناك دور مهم للمواطن يجب عليه الحفاظ على أسرته، ويكون الخروج للحالات الضرورة القصوي.

وأكد ابو هميلة، على أهمية تطبيق القانون على الجميع خلال الفترة القادمة مع بداية تنفيذ خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة  فرض القانون بحذافيرة على الجميع المسؤل والعامل البسيط، وتطبيق غرامة إرتداء الكمامات على الجميع بما فيهم راكبي السيارات الملاكي ، ويجب أن يتم توفير الكمامات بأسعار رمزية للمواطنين.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة الإهتمام بالأرياف ، والمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الكمامات والمطهرات وأيضا الأدوية والرعاية الصحية والأطقم الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام رجال الأعمال بواجبهم تجاة الوطن حيث أن معظم سكان الأقاليم يعملون باليومية، والأن يجلسون فى بيوتهم بدون عمل ولا يجدون قوت يومهم وبالتالي يجب علينا جميعا التكاتف من أجل هؤلاء.

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

واستعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت الوزيرة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.
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