أبو هميلة يطالب بتطبيق القانون مع بداية تنفيذ خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة الإهتمام بالأرياف ، والمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الكمامات والمطهرات وأيضا الأدوية والرعاية الصحية والأطقم الطبية ، لافتا إلى ضرورة قيام رجال الأعمال بواجبهم تجاة الوطن حيث أن معظم سكان الأقاليم يعملون باليومية،

والأن يجلسون فى بيوتهم بدون عمل ولا يجدون قوت يومهم وبالتالي يجب علينا جميعا التكاتف من أجل هؤلاء.