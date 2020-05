أحمد فهمي مساندا شيكابالا: غِلِط آه لكني ضد الخوض في الأعراض

View this post on Instagram

طول عمرى اهلاوى متعصب .. شجع براحتك .. حفل براحتك .. هاجم براحتك ..لكنى ضد التنمر و العنصرية و الخوض فى الاعراض .. شيكا غلط فى ماتش السوبر و انا اول واحد رديت علية بس مش دا الرد .. متضامن مع شيكا