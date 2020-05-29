أحمد فهمي مساندا شيكابالا: غِلِط آه لكني ضد الخوض في الأعراض

وجه الفنان احمد فهمى رسالة دعم لـ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لحملة هجوم من بعض الجماهير بعد نشره صورة له برفقة زوجته ونجله.









ونشر أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لشيكابالا دعما ضد الهجوم الذي تعرض له من بعض الجماهير.









وعلق قائلًا: "طول عمرى أهلاوي متعصب، شجع براحتك، حفل براحتك، هاجم براحتك، لكني ضد التنمر والعنصرية والخوض في الأعراض، شيكا غلط فى ماتش السوبر وأنا اول واحد رديت عليه بس مش دا الرد، متضامن مع شيكا".









وكان شيكابالا نشر مؤخرًا صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.





وفى أول رد فعل لشيكابالا على هذه الواقعة، نشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وتحتها عبارة: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".



