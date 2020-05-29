شيكابالا يطالب بعدم استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.. فيديو

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أنشأ جروب على الواتس اب حيث يحرص يوميا على إرسال التمارين الخاصه بالاعبين مشددا أنه يحرص على أدائها باستمرار للحفاظ على لياقته البدنية أنهأدائهاباستمرار





وأضاف شيكابالا في تصريحات للقناة الاولي أن فكره استئناف بطولة الدوري الممتاز حاليا امر صعب في ظل تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد مشددا ان الدوري الالماني امامه من 7 لـ 8 مباريات و ينتهي









وتابع ان الامر مختلف بالنسبة لـ الدوري المصري الذي مازال أمامه دور كامل لم يبدأ بعد مشددا أن لاعبي الدوري المصري لديه أسر يخافون ان يضروهم بشىء حال أصيب احد اللاعبين بالمرض.





وأكمل أنه حتى في حال إجراء كشف طبي دوري على اللاعبين والعاملين فمن الصعب السيطره على الوضع و التاكد من عدم اصابة اي فرد داخل المنظومة الرياضية بالمرض.





وتابع انه من الافضل الانتظار قليلا حتى تتضح الامور و يتم اتخذا القرار المناسب بشان الغاء الدوري او عودته



