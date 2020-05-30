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محافظات

نائب ببني سويف: توزيع الأدوية على مرضى كورونا والمخالطين بالمنازل

السبت 30/مايو/2020 - 11:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبد الحليم
أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب "الوفد" لشئون المحليات، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت وكلاء الوزارة بالمحافظات، ببدء توزيع الأدوية على مرضى الكورونا وكذلك المخالطين بالمنازل، عملًا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم.

وقال "النويشى"، فى بيانه له، إن فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية جهزت شنط الأدوية اللازمة لمرضى الكورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، وذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل لكورونا.

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وأضاف وكيل محلية النواب، أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط، بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضًا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

وأشار "النويشى"، إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي، وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

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