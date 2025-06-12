زيت غير متوقع يزود هرمون السعادة ويعالج الأرق .. لن يخطر ببالك

يعد زيت المغنيسيوم من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض وفوائد كثيرة لايعرفها.

ووفقا لما جاء فى موقع “timesofindia” زيت المغنيسيوم يساعدك على النوم جيدًا.

تنظيم هرمون الميلاتونين

ينظم المغنيسيوم هرمون الميلاتونين، المسؤول عن النوم وتخفيف آلام العضلات يمكن أن يكون استخدام زيت المغنيسيوم على قدميك طريقة فعالة لتعزيز الاسترخاء وتخفيف توتر العضلات بعد يوم طويل أو جلسة تمرين لذا دلك قدميك بزيت المغنيسيوم لتشعر بالاسترخاء والهدوء فورًا.

تنظيم هرمون السيروتونين

يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في جسمك لإفراز السيروتونين، المعروف بتأثيره على استرخاء الجهاز العصبي.

التخلص من الإمساك يساعد المغنيسيوم على تخفيف الإمساك عن طريق تليين البراز وتخفيف التوتر المعوي وبسحب الماء إلى البراز، يساعد المغنيسيوم على إزالة الفضلات والسموم من الجسم كما أنه يخفف الضغط المعوي، مما يُسهّل خروج الفضلات.

تقليل التشنجات إذا كنت تعانين من فترات عصيبة مصحوبة بانتفاخ وتقلصات شديدة، فإن تدليك قدميكِ بزيت المغنيسيوم قد يكون الحل الأمثل ويساعد المغنيسيوم العضلات على الاسترخاء، مما يقلل من التقلصات والصداع النصفي وأعراض متلازمة ما قبل الحيض لدى النساء.