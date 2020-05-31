رسالة متعافية كورونا للأطباء بعد خروجها من مستشفى العزل.. فيديو

رسالة شكر من إحدى المتعافيات لأطباء مستشفى العزل بسبب مجهودهم، بالاضافة إلى مجهود باقى الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا الذى اجتاح بلدان العالم، فلا توجد فرحة تضاهى فرحة الانتصار على المرض و فيروس كورونا والخروج من مستشفى العزل.





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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية فيديو لخروج المصابة سهير ٧٤ سنة من العجمى التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وحالتها الصحية كانت حرجة وخرجت بعد ٢٢ يوم.





حالة من الفرحة على وجه المتعافية من كورونا وهى تودع الطبيبة التى اشرفت على علاجها و باقى المرضى و تتمنى لهم الشفاء العاجل.





واشادت بجهود الأطباء فى الاهتمام بالمرضى المصابين بالفيروس وجهود الدولة فى التصدى للجائحة.



