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أخبار البلد

رسالة متعافية كورونا للأطباء بعد خروجها من مستشفى العزل.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
رسالة شكر من إحدى المتعافيات لأطباء مستشفى العزل بسبب مجهودهم، بالاضافة إلى مجهود باقى الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا الذى اجتاح بلدان العالم، فلا توجد فرحة تضاهى فرحة الانتصار على المرض وفيروس كورونا والخروج من مستشفى العزل.

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية فيديو لخروج المصابة سهير ٧٤ سنة من العجمى التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وحالتها الصحية كانت حرجة وخرجت بعد ٢٢ يوم.

حالة من الفرحة على وجه المتعافية من كورونا وهى تودع الطبيبة التى اشرفت على علاجها و باقى المرضى و تتمنى لهم الشفاء العاجل.

واشادت بجهود الأطباء فى الاهتمام بالمرضى المصابين بالفيروس وجهود الدولة فى التصدى للجائحة.

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