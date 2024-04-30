نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم

خفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة حماس أن تطلق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة الجديدة في غزة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز.

ولعدة أشهر، طالبت إسرائيل حماس بالإفراج عن 40 رهينة على الأقل، من المرضى وكبار السن والنساء، مقابل هدنة جديدة، لكن الآن باتت الحكومة الإسرائيلية مستعدة للقبول بـ33 فقط، بحسب ما أفاد المسؤولون الصحيفة الأميركية، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

ويرجع الدافع وراء هذا التغيير، جزئيا، إلى أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضا من الرهائن الأربعين ماتوا خلال فترة اختطافهم، وفقا لأحد المسؤولين.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت، الاثنين، أن حكومة الحرب الإسرائيلية طلبت في البداية إطلاق سراح 40 رهينة محتجزين في غزة منذ بدء الحرب، لكنها سمحت لاحقا للمفاوضين بتخفيض هذا العدد.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن إسرائيل طالبت بالإفراج، لأسباب إنسانية، عن النساء، مدنيات وعسكريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو في حالة صحية سيئة.

وبحسب الموقع، تقول حماس إن 20 رهينة فقط يستوفون هذه المعايير. وتضيف أن عدد أيام الهدنة سيكون مساويا لعدد الرهائن المفرج عنهم.

ودفع هذا التحول بخفض العدد، بحسب نيويورك تايمز، إلى زيادة الآمال باقتراب إبرام أول هدنة منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر ، عندما أطلقت حماس سراح 105 رهائن مقابل إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا.

وقال عزت الرشق، المسؤول في حماس على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن الحركة تدرس اقتراحا إسرائيليا جديدا لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.

وتصر حماس على وقف دائم لإطلاق النار، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

ويخطط وفد إسرائيلي للسفر إلى القاهرة، الثلاثاء، لاستئناف المحادثات بوساطة مصرية، ولكن فقط إذا وافقت حماس أيضا على الحضور، وفقا لاثنين من المسؤولين الإسرائيليين.

ولم ترد حماس على طلب الصحيفة للتعليق على العرض الإسرائيلي، وما إذا كانت سترسل ممثلين للمحادثات في القاهرة.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمركي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الاثنين، إن إسرائيل قدمت عرضا "سخيا للغاية" وإن حماس وحدها تقف في طريق التوصل إلى اتفاق.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في نفس المؤتمر إنه "متفائل" بشأن الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار، لكنه لم يذكر ما يتضمنه أو من اقترحه.

وقال شكري إن "الاقتراح أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين"، مضيفا "نحن في انتظار القرار النهائي".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، إن المقترح المقدم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما والإفراج عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس، بحسب ما قال مسؤول كبير في الحركة لوكالة فرانس برس.