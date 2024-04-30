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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي لصدى البلد: تحدثت من قلبي في فيلم تسجيلي عن أشرف عبدالغفور

صدى البلد

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين لصدي البلد خلال حفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي أقيم بالمسرح القومي، وأقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي "تحدثت من قلبي في الفيلم التسجيلي الذي عرض عن مسيرة الراحل، وهذا الفيلم كان قاسيا جدا علينا، فنحن نحب أشرف عبد الغفور، واكتشفت عندما شاهدت الفيلم أن كل الناس شهدت بنفس الكلام وهو الاحترام وحبه للناس والتفاني في العمل

 

واضاف اشرف زكي تشرفت أنني تزاملت معه في النقابة وهو كان دقيقا جدا، تعاملت معه إنسانياً وكان شخصا نادرا، وعندما تولى نقابة المهن التمثيلية في فترة 2011 كانت فترة صعبة وكنت مشفق جدا عليه، وكانت هناك تيارات مختلفة وآراء مختلفة، ولكنه استطاع أن يعبر بالسفينة، وأي شيء نقدمه اليوم هو تكلمة لما بناه، واستكمالاً لمسيرته"

 

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كل منهم عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.

 

وجدير بالذكر انه رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون فيئ بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.

 

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