بقالي أسبوع ما شوفتش أسرتي.. تفاصيل إصابة الإعلامية إلهام نمر بـ كورونا

أعلنت الإعلامية إلهام نمر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ قرابة أسبوع.





وأضافت نمر، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أنها تتبع التعليمات الطبية، والتزمت بالعزل المنزلي فور ارتفاع درجة حرارتها، وقامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.





وتابعت الإعلامية، أن الأعراض لديها كانت ارتفاعا في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت بالعزل المنزلى ولم أرَ أولادى ولا زوجى منذ أسبوع، لافتة إلى أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.





وأكملت أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل، مشيرة إلى أن أسرتها تقوم بوضع الطعام على باب الغرفة المعزولة بها.