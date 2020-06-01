بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن الثنائي انفصالهما، ففي 14 نوفمبر 2019 الماضي أعلن تامر عاشور، فسخ خطوبته من دارين حلمي بعد أقل من 3 أشهر، وعادت هي لتعلن عودتهما في فبراير الماضي.





لذلك نعرض لكم 20 صورة لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور



