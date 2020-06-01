AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادى الجديد يكلف بالمرور اليومي على مستشفيات العزل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
كلف اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الجهات المختصة بالمرور اليومي على المستشفيات العامة والمركزية بمراكز المحافظة الخمسة للتأكد من توافر المستلزمات وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أنه تم تخصيص خط ساخن بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمتابعة استفساراتهم بشأن "كورونا" جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بمجلس المحافظين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا بالمحافظات والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمواطنين.

وقال المحافظ،  إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم ومساندة المواطنين لأجهزة المحافظة التنفيذية ومسئولي قطاع الصحة في ظل احتمالات تزايد أعداد المصابين، تزامنًا مع اعتماد 5 مستشفيات لإجراء التشخيصات الطبية وعزل الحالات الإيجابية في 3 مراكز بالمحافظة.

 وأوضح محافظ الوادي الجديد، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، أنه سيجري المرور اليومي على جميع المستشفيات التي جرى تحديدها ضمن نطاق المحافظة، في وجود ممثلو الجهات المعنية برئاسة لجنة إدارة الأزمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرهم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات الصرف.

وشدد على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وعلى مدار اليوم ولفت محافظ الإقليم إلى أهمية متابعة أي شكاوى ترد عبر الخط الساخن، للوقوف على جميع استفسارات المواطنين، ولاسيمًا في حالة الإبلاغ عن حالات إيجابية أو ظهور أعراض لحالات مخالطة من الوافدين أو العائدين من إجازات عيد الفطر المبارك، كوسيلة لضمان سرعة الوصول لطالب الشكوى أو الحالة.

واوضح  المحافظ، أن هذه المرحلة تتطلب بذل المزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لمواجهة أزمة انتشار جائحة "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمباشرة حلها على الفور .
اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات أهالي أسيوط عن فيروس كورونا

المتابعة المستمرة لكبار السن.. الوادي الجديد تطبق إجراءات احترازية مشددة

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء عبر فيديو كونفرانس على توافر السلع التموينية

طوارئ بمستشفيات الوادي الجديد استعدادا لشم النسيم

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.. مدبولي: تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. ومرور يومي من المسئولين والجهات الرقابية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة

ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمرور يوميا على المستشفيات

ترشيحاتنا

مظاهرات أمريكا الآن .. حظر تجول من الساعة السابعة مساء في واشنطن

التصرف الشرعي لرجل فاته الظهر ودخل المسجد فوجد الجماعة تصلي العصر

ريمديسفير.. علاج كورونا نجح مع القرود وينتظره البشر

تؤدي لضعف المناعة .. الأنصارى: لا ينصح بارتداء الكمامة من سن 6 إلى 11 عاما

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

حقق نتائج ممتازة مع القرود .. ريمديسيفير أمل البشرية فى إنقاذها من فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

بعد علاج أمريكان من كورونا.. سفارة واشنطن بالقاهرة توجه رسالة شكر لـ وزارة الصحة

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية