بأسعار مناسبة .. إتاحة الكمامات الجراحية وأقنعة الوجه والمطهرات بـ "الصحفيين"

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، عن إتاحة علب كمامات جراحية سعة ٥٠ كمامة، بسعر ١٥٠ جنيهًا، إنتاج مصنع «قادر»، بالهيئة العربية للتصنيع، وأقنعة واقية للوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف بسعر ٤٠ جنيهًا للقناع.





وقال عبد المجيد، إن ذلك يأتي في إطار مواصلة اللجنة، وعملها الدؤوب لتعزيز الشق الوقائي، وتلبية احتياجات الزملاء الضرورية، عبر إتاحتها من مصادر ثقات عالية الجودة والتعقيم، وبأقل أسعار.





فيما تواصل اللجنة توفير الكحول الإيثلي ٧٠٪؜، والكمامات N95 بدون طبة ١٥ جنيهًا، بعد نفاذ الدفعة الثالثة من ذات النوعية بطبة، حيث تتوافر كل المنتجات بالطابق الأرضي بنقابة الصحفيين يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، باستثناء الإجازات الرسمية.





وناشد عبدالمجيد ، الزملاء، اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الوقائية.





ودعا عبدالمجيد، إدارات المؤسسات الصحفية، بمختلف ملكياتها، قومية وخاصة وحزبية، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، بدءًا من إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة، والحاضنات لأطفال، من التوقيع، ومرورًا بتخفيض عدد العاملين في مقرات العمل، والتعامل بجدية مع حالات الاشتباه، والالتزام بإجراءات التعقيم اليومي لمقرات العمل.



