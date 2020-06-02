بعد إعادته حقيبة بها مليون جنيه.. سائق الأتوبيس الأمين: ردود الأفعال سيئة.. والمحافظ مكلمنيش

أعرب محمد على سائق الأتوبيس الأمين الذى أعاد مليون جنيه لصاحبها، عن استيائه الشديد تجاه ردود الفعل السلبية على ما قام به، لافتا إلى أنه لا يجيد التعامل مع الإنترنت ولكن أبناءه هم من قاموا بالرد على من أساء له، وتابع: "كل اللى يقابلنى يقلى حقك 10% ..وأنا خدت 500 جنيه فقط".





وأشار سائق الأتوبيس الأمين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، إلى أنه يتعامل بأمانة ولا ينتظر شكرا أو ذمًّا من أحد، وتابع:" الحمد الله أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر ..وأنا مش بتاع نت أوى ولادى هما اللى بيردوا عنى ومتضايقين من الموضوع ده".





ونوه السائق الأمين، إلى أنه غير غاضب من ردود الأفعال السلبية، وتابع:"كل التلفزيونات والصحف كلمتنى وأنا متضايق من حاجه واحدة أن محافظ بنى سويف مكلمنيش لحد الآن".