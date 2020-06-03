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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:02 ص
ذهب
ذهب
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محمد يحيي
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا في مستهل تعاملات صباح اليوم الأربعاء بعد ارتفاع سجله المعدن الأصفر بمتوسط 5 جنيهات أمس الثلاثاء.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 770 جنيها في محالات الصاغة اليوم.

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 880 جنيه في تعاملات اليوم  بمحالات الصاغة، بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 660 جنيه .


أما سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة ، فسجل نحو 513 جنيه.

وصل سعر الجنيه الذهب 6160 جنيه و أوقية الذهب بـ 27.4 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 880 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


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