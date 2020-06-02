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فن

كان راجل طيب.. بكلمات مؤثرة نادر حمدي ينعى والد الفنان محمد نور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:24 م
نادر حمدى
نادر حمدى
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ندى فكرى

نعي الفنان نادر حمدي الفنان محمد نور في وفاه والده و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و اسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه". 

 من ناحية أخرى، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .


يذكر أن ألبوم "الصيف ابتدى" لـ محمد نور، شارك فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.
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