كان راجل طيب.. بكلمات مؤثرة نادر حمدي ينعى والد الفنان محمد نور

View this post on Instagram

البقاء لله توفى والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و إسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدًا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءة الفاتحة على روحه ♥️🙏