كان راجل طيب.. بكلمات مؤثرة نادر حمدي ينعى والد الفنان محمد نور





نعي الفنان نادر حمدي الفنان محمد نور في وفاه والده و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .





وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و اسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه".





من ناحية أخرى، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .







