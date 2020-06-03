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بين الناس

أهالي قرية عنيبة بأسوان يشكون من انقطاع المياه المستمر منذ سنوات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد الأمين محمد محمود  من سكان قرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود المياه.

ويقول فى رسالته : نعاني فى قرية عنيبة من انقطاع المياه الدائم منذ سنوات طويلة ولم نجد حلول حتى الوقت الحالى.

وأضاف : معاناة القرية منذ سنوات ويتم تعبئة المياه عن طريق البراميل وبيعها علي المواطنين لعدم وجود مياه للشرب فى المنازل.
للتواصل مع القارىء 
01032666175

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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