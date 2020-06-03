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محافظات

شيخ القضاة العرفيين.. 5 معلومات عن عمدة قرية شم القبلية بالمنيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أصدر وزير الداخلية اليوم، الأربعاء، قرارا بتعيين حسين مصطفى عبد الجواد، عمدة لقرية شم القبلية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.


صدر القرار برقم 863 لسنة 2020، وأخطر به مأمور مركز مغاغة للتنفيذ فورا، وفى التقرير التالى نستعرض أبرز المعلومات حول العمدة الجديد.


وسبق للعمدة حسين مصطفى عبد الجواد تولى المنصب منذ 2009، وشهدت القرية فى عهده تطورا كبيرا تمثل فى استكمال جميع الخدمات والمرافق رغم غياب مجالس محلية منتخبة منذ 2011، كما استطاع إنهاء العشرات من النزاعات والخلافات الثأرية العائلية، حيث يشغل رئيس لجنة المصالحات بمركز مغاغة ويلقب بين عائلاتها بـ"شيخ القضاة العرفيين".


ولد عمدة شم القبلية؛ فى 28 أكتوبر 1955 واستحوذت عائلته "عائلة الزوايدة.. آل زايد" على المنصب منذ العام 1934، حيث شغل وقتها العمدة مصطفى عبد الجواد المنصب؛ وشغل بعده شقيقه فاروق مصطفى عبد الجواد منصب العمدية بالقرية منذ 1964 وحتى وفاته فى 2006.


كما سبق لعم العمدة الجديد المستشار الدكتور محمد عبد الجواد؛ أن شغل منصب المستشار الخاص للديوان الملكي فى عهد الملك فاروق الأول، ويشغل نجل العمدة الحالي المستشار فاروق عبد الجواد منصب مستشار بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفني.
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