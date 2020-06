حرب شوارع بين المتظاهرين والشرطة في نيويورك.. فيديو

تستمر الاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، بطريقة وحشية، على يد رجال الشرطة في مينيابوليس.





وشهدت مدينة نيويورك توترا واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد دقائق من سريان حظر التجول في بعض المناطق.





وتحولت شوارع نيويورك إلى ساحة حرب، بعد تكسير المتظاهرين عددا من واجهات المباني والمتاجر في المدينة، حيث قامت قوات الامن بالاشتباك مع مثيري الشغب في محاولة للحد من الاحتجاجات.





ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو تبين حالة الفوضى في نيويورك، حيث يظهر أحد المقاطع اشتباكات عشوائية بين المتظاهرين والأمن، بينما أظهرت مقاطع أخرى تكسير عدد من سيارات الشرطة.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل نحو 1600 من قوات الجيش، إلى العاصمة واشنطن، وذلك لدعم السلطات المدنية في مواجهة الاحتجاجات.

cops currently rushing/pushing protesters minutes ago on e23rd in NYC #BlackLivesMattter pic.twitter.com/XGdNYDlySV — Ian Daniel (@ianjdaniel) June 3, 2020

MAYHEM IN NYC: #NYPD Officers attacked by looters coming out of ZARA in Manhattan. pic.twitter.com/5bXKco59Fs — Breaking911 (@Breaking911) June 3, 2020