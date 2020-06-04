محمد عز لجمهوره: راجع وأقوى من الأول

وعلق الفنان محمد عز على الصور قائلا: "راجع وأقوى من الاول ان شاء الله".





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نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



