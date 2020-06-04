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فن

محمد عز لجمهوره: راجع وأقوى من الأول

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:40 ص
محمد عز
محمد عز
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مريم عزت
نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صور جديدة له وهو يمارس الرياضة.

وعلق الفنان محمد عز على الصور قائلا: "راجع وأقوى من الاول ان شاء الله".

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نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

ربنا يوفقك ويحفظك ودايما ناجح

بالتوفيق ان شاء الله يانجم النجوم

ربنا يوفقك يا حبيبي ومن نجاح لنجاح


 ظهر الفنان محمد عز ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى يُعرض حاليا، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.


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راجع وأقوى من الاول ان شاء الله.

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