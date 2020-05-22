مسلسل الاختيار.. محمد عز: البطل خالد علي كان يحضر جميع مشاهده بالمسلسل.. فيديو

أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته وشعوره بالفخر بمشاركته بمسلسل الاختيار ، وتجسيده شخصية البطل خالد على، موضحا أن الشخصية الحقيقية كانت تحضر معهم التصوير لتوجه إلي فريق العمل إلي تفاصيل صغيرة.





وأضاف "عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، عبر فضائية " اكسترا نيوز"، أن كل يوم مصر تلد الكثير من الأبطال والشهداء، مضيفا أن البطل خالد على متبسم دائما ولكن عندما رأى الممثلين الذين يلعبون أدوار التكفريين تغير وجهه إلي قبضة وعبوس.





اقرأ أيضا:





وقدم عز، الشكر لرجال القوات المسلحة البواسل ، والشركة المنتجة علي موافقتها علي عمل سيؤثر في التاريخ والأجيال القادمة، كما وجه الشكر لفريق العمل.





وتابع قائلا: "اتفرجت علي حلقة اليوم وبكيت مثل الناس، موجها رسالة للجمهور: "خلوا دايما صور الأبطال الحقيقيين أمام أعينكم وليس احنا كممثلين".



