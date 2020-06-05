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مرأة

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يكون ضيق التنفس ، هو حالة غير مريحة تجعل من الصعب دخول الهواء بالكامل إلى رئتيك ولكن يمكن  ان يستخدم علاج منزلي لضيق التنفس يمكن أن تؤذي مشاكل القلب والرئتين تنفسك 

قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة. قد يواجهها آخرون على المدى الطويل  عدة أسابيع أو أكثر.

في ضوء جائحة COVID-19 لعام 2020 ، أصبح ضيق التنفس مرتبطًا على نطاق واسع بهذا المرض. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لـ COVID-19 السعال الجاف والحمى يمكن تطبيق علاج منزلي لضيق التنفس


سيعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط. ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية الطارئة إذا واجهت:

صعوبة في التنفس
ضيق مستمر في صدرك
شفاه زرقاء
تشوش ذهني
إذا لم يكن ضيق التنفس لديك ناتجًا عن حالة طبية طارئة ، يمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية التي تكون فعالة في المساعدة على تخفيف هذه الحالة.

علاج منزلي لضيق التنفس

زيت السمسم، من خلال غليه مع كوب ماء وشربه قبل الذهاب للنوم. .
شرب مغلي أوراق الجوافة بعد أن يتم نقعها ليلة كاملة. 
مزيج من أوراق الزعتر والجوافة مع إضافة القليل من العسل لهما وأكلها يوميًا
شرب كوب من مغلي أوراق اللبلاب يوميًا مع إمكانية تحليته. صباحًا على الريق
شرب كوب من منقوع القرنفل ولمدة أسبوعين. هرس بضع فصوص من الثوم والبصل وإضافتها لعصير الجزر.
مزج كل من مسحوق الزنجبيل والحلبة وغليها في الماء وشرب كوبين منه يوميًا.
يعتبر الفلفل الأحمر من العلاجات الفعالة في التغلب على ضيق التنفس.
ثمار الرمان والغني بحمض الأسكوربيك، والذي يعمل كمضاد للالتهابات، ويفضل تناول الرمان على شكل عصير. 

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