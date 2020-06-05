علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة. قد يواجهها آخرون على المدى الطويل عدة أسابيع أو أكثر.

سيعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط. ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية الطارئة إذا واجهت:

صعوبة في التنفس

ضيق مستمر في صدرك

شفاه زرقاء

تشوش ذهني

علاج منزلي لضيق التنفس





زيت السمسم، من خلال غليه مع كوب ماء وشربه قبل الذهاب للنوم. .

شرب مغلي أوراق الجوافة بعد أن يتم نقعها ليلة كاملة.

مزيج من أوراق الزعتر والجوافة مع إضافة القليل من العسل لهما وأكلها يوميًا

شرب كوب من مغلي أوراق اللبلاب يوميًا مع إمكانية تحليته. صباحًا على الريق

شرب كوب من منقوع القرنفل ولمدة أسبوعين. هرس بضع فصوص من الثوم والبصل وإضافتها لعصير الجزر.

مزج كل من مسحوق الزنجبيل والحلبة وغليها في الماء وشرب كوبين منه يوميًا.

يعتبر الفلفل الأحمر من العلاجات الفعالة في التغلب على ضيق التنفس.

ثمار الرمان والغني بحمض الأسكوربيك، والذي يعمل كمضاد للالتهابات، ويفضل تناول الرمان على شكل عصير.



