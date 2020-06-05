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باحث سياسي: قطر لا تريد الاعتراف بذنبها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:45 م
قطر
قطر
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نورهان رأفت
قال الباحث السياسي عبد الله جنيد، إن قطر مازالت متمسكة بتطبيق سياستها، ولم تتراجع عنها ولن تغير مسارها، رغم كل التحديات التي تواجهها.

وأضاف عبد الله الجنيد عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن قطر يجب أن تعيد النظر في سياستها وموقفها مع دول الخليج العربي.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه كان يجب أخذ موقف أكثر جدية من دول الرباعي العربي على رأسهم مصر، والتي أستمرت 3 سنوات ومستمرة حتى الآن.

وأوضح جنيد أن قطر هي من وضعت نفسها في ذلك الموقف، ولا تريد بأي حالة الإقرار بذنبها.

وتابع أن قطر مفهوم الربح والخسارة لديها، ينحسر قي التراجع عن مواقفها السياسية، والذي يعتبر خسارة في جبهتها الداخلية بين شعبها.
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