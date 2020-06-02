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أخبار العالم

بعد رصد إصابات بـ كورونا على طائرة .. اليونان تعلق الرحلات الجوية مع قطر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:30 م
اليونان تعلق الرحلات
اليونان تعلق الرحلات الجوية مع قطر
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شيماء مصطفى
أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، إيقاف رحلات الطيران الجوي مع قطر بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن طائرة قادمة من الدوحة لآثينا.

وخلال فحص الركاب في المطار بأثينا، تم التأكد من إصابة 12 شخصا من أصل 91 راكبا على متن الطائرة القادمة من الدوحة بفيروس كورونا.

وأرسل المطار الركاب لفندق يستخدم كحجر الصحي، حيث يجلس من ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بينما من جاءت نتيجتهم سلبية سيبقون في الحجر الصحي لسبعة أيام.

وأوضح جهاز الحماية المدنية في اليونان، أن إيقاف الرحلات سيبقى ساريا حتى 15 يونيو الجاري.

ولفت إلى أن من بين المصابين تسعة باكستانيين، ويونانيان يعيشان في استراليا وأحد أفراد أسرة يونانية يابانية.
 
وكانت اليونان قد  أعلنت  فتح مطاري أثينا وسلونيكي اعتبارا من 15 يونيو أمام الرحلات القادمة من 29 دولة.
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