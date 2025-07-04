مصادر لـ القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر وقطر تواصلان جهودهما؛ لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

وتابعت المصادر، أن مصر ستبدأ في إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف خلال الساعات المقبلة؛ للوصول إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كل الأطراف.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم منهم، وتضمن رد حماس “فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة؛ للتوصل لتهدئة لمدة 60 يوما فور إقرارها”.

وأضافت المصادر أن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف؛ لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين