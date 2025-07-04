الحزن والوجيعة يخيمان على أهالي كفر الزيات.. جنازة شعبية في وداع الشاب ضحية الجزيرة | صور وفيديو

شيع الآلاف من الأسر والعائلات، جثمان الشاب ضحية الغدر ولقمة العيش، منذ قليل، في جنازة شعبية مهيبة، عقب أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بمنطقة الجزيرة في مشهد جنائزي مهيب.

وانهار أفراد أسرة الشاب الراحل، خلال تشييع الجثمان، إلى أن تم دفنه في مقابر العائلة، فضلا عن اتسام الضحية بحسن الخلق، والذي ودع الحياة بطعنات غادرة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.



جنازة شعبية

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب وعمه بطعنات غادرة، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الجزيرة؛ بسبب خلافات سابقة مع آخرين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



سقوط المتهمين

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة شاب (السيد أبو الغيط)، في العقد الثاني من عمره، وإصابة عمه بطعنات غادرة في أثناء مشاجرة بمنطقة الجزيرة بنطاق دائرة المركز.



تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



سقوط الجناة

وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد أحمد شيحة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الجناة وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز شرطة كفر الزيات.



تحرك جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.