بعد التعديل.. فيفا يرسل لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة

وكان خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم وخضوعها للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام للائحة النظام الاساسي.





ويسعى اتحاد الكرة حاليا، لحل القضية الأبرز علي الساحة الرياضية المصرية، وهي مسابقة الدوري، في ظل تأييد بعض الأندية لاستئنافها، ومطالبة البعض اللآخر بإلغاءها.



