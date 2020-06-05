بعد التعديل.. فيفا يرسل لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لائحة النظام الأساسي إلى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعد إجراء تعديلات عليها.
ومن المقرر أن يعرض اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي على الأندية بعد تعديلها من قبل الفيفا، ومن ثم الدعودة إلى جمعية عمومية للتصويت على اللائحة، من أجل إرسالها إلى الفيفا مرة أخرى لاعتمادها بشكل نهائي.
وكان خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم وخضوعها للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ام للائحة النظام الاساسي.
ويسعى اتحاد الكرة حاليا، لحل القضية الأبرز علي الساحة الرياضية المصرية، وهي مسابقة الدوري، في ظل تأييد بعض الأندية لاستئنافها، ومطالبة البعض اللآخر بإلغاءها.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الحالي، بصورة فردية، تحسبا، لعودة مسابقة الدوري.