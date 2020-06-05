الناس للناس.. مبادرة لإعداد وجبات غذائية لمصابى كورونا المعزولين منزليا

"الناس للناس" شعار مبادرة إنسانية تكشف المعدن الأصيل، و"جندعة ولاد البلد" المعهودة في مساعدة غيرهم على تجاوز الشدائد، المبادرة عبارة عن التكفل بتجهيزات الوجبات الصحية وتوصيلها مجانا لمنازل المعزولين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجدة " كوفيد 19"، مبادرة تقوم على الجهود الذاتية والعمل التطوعي للمواطنين.





وتقول بسمة مصطفى صحفية استقصائية وصاحبة "فكرة المبادرة" لـ"صدى البلد"، أن الفكرة بدأت عندما لاحظت عزوف بعض المطاعم عن توصيل الوجبات إلى المصابين فيروس كورونا ، معقبة:" جزء من بروتوكول العلاج المنزلى لمصابي كورونا هو الراحة التامة و التغذية الصحية السليمة، لتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس ولذا قررت إطلاق المبادرة".





وأوضحت بسمة مصطفى، أنها أسست جروب عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يحمل اسم "وجبات صحية لـ مصابى كورونا المعزولين فى المنزل" لتحقيق أهداف مبادرة "الناس للناس"،لافتة إلى أنه تم أنشئ الجروب منذ 4 أيام وحدث تفاعل كبير من رواد "فيس بوك"، وتم إعداد 121 وجبة غذائية متكاملة وتم إيصالها إلى منازل مصابين بفيروس كورونا".





وأشارت بسمة مصطفى، إلى أنها تتلاقى بيانات المصابين بفيروس كورونا المعزولين منزليا عن طريق المواطنين كلا في منطقته، وتأتى المرحلة التالية وهى استقبال تبرعات المواطنين من مستلزمات إعداد الوجبات "لحوم وفراخ وخضار وفواكة"، ومن ثم إعدادها فى منازل المتكفلين بإعداد الوجبات وتوصيلها للمصابين عبر مواطنون يتكفلون بإيصال هذه الوجبات،مؤكدة، أنه يتم مراعاة التباعد الإجتماعي فى كافة مراحل المبادرة.





وأضافت بسمة مصطفى، أن المبادرة ليست مركزية ولا تعتمد على مجموعة بعينها من الاشخاص وانما الهدف منها الانتشار فى جميع المحافظات،مردفة:" بشكل عام بدأت تظهر ملامح مجموعات فى القاهرة، المعادى، الاسكندرية، 6 اكتوبر وأتمنى وصولها لجميع المحافظات".





وعن رد فعل الحالات المصابة قالت بسمة مصطفى،" الموضوع فرق نفسيا مع المصابين وبيوجهوا لينا الشكر".



