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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللهم اجعلها سنة خير.. محمود الليثي يحتفل بعيد ميلاده

محمود الليثي
محمود الليثي
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان محمود الليثي، أول أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وكتب محمود الليثي عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم عيد ميلادي.. اللَّـهُمَ اجعلها سنة خيرًا لي وبـداية أجمل لأقداري وحقق لي كل ما يتمناهُ قلبي.. عاما مضى من عمري وعامًا قادم".

الليثي يرد على إشادة تامر عاشور: "العشق يخليك ليا"

وفي هذا السياق، شارك محمود الليثي هذه الإشادة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقًا: "إنت حبيبي وأخويا ونور عيني، كفاية حبك ليا يا نجم العالم العالمي تامر عاشور. العشق يخليك ليا، وكلامك الحلو شرف كبير ليا. إنت البطل يا عم الدنيا، والله أكبر عليك، ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا. وبشكر صاحبة السعادة الأستاذة العظيمة بنت بلدي الدقهلية، بلد العظماء، العظيمة إسعاد يونس. ربنا يخليكم ليا يا رب".

محمود الليثي تامر عاشور العشق يخليك ليا احتفل الفنان محمود الليثي

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