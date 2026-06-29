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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السلطات الأفغانية: 38 قتيلا و163 مصابا جراء غارات جوية باكستانية شرق البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "السلطات الأفغانية" بسقوط 38 قتيلا و163 مصابا جراء غارات جوية باكستانية شرق البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الباكستانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود مع أفغانستان، أسفرت عن مقتل 29 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في إطار حملة أمنية تستهدف القضاء على التهديدات الإرهابية المتزايدة في المناطق الحدودية.

وذكر وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار أن العملية جاءت عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل البلاد، موضحًا أن قوات الأمن نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أعقبتها ضربات جوية محددة استهدفت أوكار المسلحين.

وأكد الوزير، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القوات المسلحة نجحت في تحييد 29 مسلحًا خلال العملية، مشددًا على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المتطرفة ومنعها من تنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة متواصلة ينفذها الجيش الباكستاني ضد فرع تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، الذي ينشط في المناطق الحدودية مع أفغانستان وإقليم بلوشستان، وسط تصاعد المخاوف من تنامي نشاط التنظيم في المنطقة.

السلطات الأفغانية باكستان القاهرة الإخبارية

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